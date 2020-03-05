شقتك بالتقسيط المريح فى العاصمة السياحية

(للبيع)
|امتلك شقة فى العاصمة السياحية 158 م (3غرف +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) قريب من مول مصر ومدينة الانتاج الاعلامى ومستشفيات ومدارس ومطاعم وكافيهات كل ده بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وقسط براحتك فى العاصمة السياحية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|صن كابيتال- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|194,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055194
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