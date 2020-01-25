(للبيع)
|شقتك باكتوبر استلام فورى ، دلوقتى بمدينة السادس من اكتوبر بارقى الاماكن تقدر تستلم شقتك فورى مساحات تبدا م 145 متر ومتوسط سعر المتر 4500 ج وتقسيط يصل الى 72 شهر بدون فوائد.01022728011
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Ibrahim
|التليفون:
|01022728011
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|العنوان:
|التوسعات الشمالية- 6 october
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050453
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