شقتك باكتوبر استلام فورى ،

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقتك باكتوبر استلام فورى ، - في 6 أكتوبر مصر

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شقتك باكتوبر استلام فورى ، دلوقتى بمدينة السادس من اكتوبر بارقى الاماكن تقدر تستلم شقتك فورى مساحات تبدا م 145 متر ومتوسط سعر المتر 4500 ج وتقسيط يصل الى 72 شهر بدون فوائد.01022728011
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Ibrahim
التليفون: 01022728011

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العنوان: التوسعات الشمالية- 6 october
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 4,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/1/2020
رقم الإعلان: 2050453
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24/1/2020
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21/1/2020
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21/1/2020
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العنوان:

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القسم: 

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21/1/2020
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العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

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19/1/2020
صورة الاعلان: فرصه للسكن بكمبوند دار مصر - شقق العاملين بهيئة المجتمعات العمرانيه - في 6 أكتوبر مصر

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(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

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العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

877,000 جنيه

19/1/2020
صورة الاعلان: فرصه للسكن بكمبوند دار مصر - شقق العاملين بهيئة المجتمعات العمرانيه - في 6 أكتوبر مصر

فرصه للسكن بكمبوند دار مصر - شقق العاملين بهيئة المجتمعات العمرانيه

(للبيع)

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19/1/2020
صورة الاعلان: فرصه للسكن بكمبوند دار مصر - شقق العاملين بهيئة المجتمعات العمرانيه - في 6 أكتوبر مصر

فرصه للسكن بكمبوند دار مصر - شقق العاملين بهيئة المجتمعات العمرانيه

(للبيع)

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العنوان:

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القسم: 

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19/1/2020
صورة الاعلان: شقه للبيع بكمبوند بيت الوطن ب مدينه 6 أكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

شقه للبيع بكمبوند بيت الوطن ب مدينه 6 أكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

شقه للبيع بكمبوند بيت الوطن ب مدينه 6 أكتوبر شقه بالدور الاول مساحه 200م 3نوم/3حمام / ريسبشن 3 ق .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

7,000 جنيه

19/1/2020
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