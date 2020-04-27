شقتك باطلالة مميزة فى العاصمة الجديدة

(للبيع)
|امتلك شقة فى العاصمة الجديدة باطلالة مميزة ع البحيرات الصناعية واجمل المساحات الخضراء قريب من ارض المعارض وحى الدبلوماسى شقتك 190 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) باقل مقدم وباطول فترة سداد بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058538
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