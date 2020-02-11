شقتك باطلالة مميزة ع ابو الهول فى صن كابيتال

(للبيع)
|امتلك شقتك بview مميزع ابو الهول والاهرامات فى صن كابيتال شقتك 158 م (3 غرف +ريسبشن +مطبخ +تراس +2 حمام ) قريب من مدارس ومستشفيات وجامعات انترناشونال ونادي صحي واجتماعي بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك واستمتع باجمل view فى صن كابيتال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|صن كابيتال- 6 اكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|194,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052404
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