شقتك باسعار زمان فى العاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)
|امتلك شقة بسعر زمان فى العاصمة الادارية 150م (3غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بالقرب من حى السفارات ومطاعم وكافيهات ومولات تجارية وملاهى وسط اجمل المساحات الخضراء وكريستال لاجون بمقدم بسيط واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بسعر زمان فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|159,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047193
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