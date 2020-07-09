شقتك باجمل view ع لاند سكيب فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|استمتع باجمل view ع لاند سكيب فى كمبوند تاون جيت وامتلك شقة 190 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) قريب من حى السفارات وارض المعارض وكل الخدمات اللى ملهاش مثيل باقل مقدم وبالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 واستمتع باجمل view ع لاند سكيب فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|430,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062609
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