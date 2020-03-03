شقتك بأقل سعر امام جامعة انترناشيونال بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)
|امتلك شقتك امام جامعة انترناشيونال بالعاصمة الادارية الجديدة بأقل سعر وبالقرب من المولات التجارية والادارية والمدينة الطبية وجامع الفتاح العليم وكنيسة الكاتدرائية وشقتك 150م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات مول تجاري ونادي رياضي ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير ولتفاصيل اكتر اتصل علي 01279848994 او سيب رقمك واحنا هنكلمك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055002
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