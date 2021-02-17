شقتك اميز المواقع على شارع 20 شارع جاردينياا اشهر شوارع حدايق الاهرام

شقة 175م واجهة تنقسم ال ( 3 غرف +2 حمام + ريسبشن 3 قطع - بلكونه ) - الترا سوبر لوكس - دور تانى ( دور مميز ) على شارع جاردينيا الرئيسي - البيع شامل المطبخ - كاملة المرافق ( عداد كهرباء + غاز + مياه ) + خط ارضي وحصة بالجراج - خطوتين للبوابه الاولى - جنب كل الخدمات الى ممكن تحتاجهااا قربهاا من موقف الحدائق عماره خلصانه واجهات ومداخل الأرض مسجله شهر عقارى والمبنى مرخص وبه كافة المرافق للاستفسار و المعاينة يرجى الاتصال 01211558932 01025112866 يدعم واتساب