شقتك اميز المواقع على شارع 20 شارع جاردينياا اشهر شوارع حدايق الاهرام

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقتك اميز المواقع على شارع 20 شارع جاردينياا اشهر شوارع حدايق الاهرام - في الجيزة مصر

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شقة 175م واجهة تنقسم ال ( 3 غرف +2 حمام + ريسبشن 3 قطع - بلكونه ) - الترا سوبر لوكس - دور تانى ( دور مميز ) على شارع جاردينيا الرئيسي - البيع شامل المطبخ - كاملة المرافق ( عداد كهرباء + غاز + مياه ) + خط ارضي وحصة بالجراج - خطوتين للبوابه الاولى - جنب كل الخدمات الى ممكن تحتاجهااا قربهاا من موقف الحدائق عماره خلصانه واجهات ومداخل الأرض مسجله شهر عقارى والمبنى مرخص وبه كافة المرافق للاستفسار و المعاينة يرجى الاتصال 01211558932 01025112866 يدعم واتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: yasmeen sayed
التليفون: 01211558932

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 130 ب شارع جاردينياا البوابة الاولى حدائق الاهرام- حدائق الاهرام
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 850,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/2/2021
رقم الإعلان: 2084241
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