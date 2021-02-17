شقتك اميز المواقع على شارع 20 شارع جاردينياا اشهر شوارع حدايق الاهرام

(للبيع)
|شقة 175م واجهة تنقسم ال ( 3 غرف +2 حمام + ريسبشن 3 قطع - بلكونه ) - الترا سوبر لوكس - دور تانى ( دور مميز ) على شارع جاردينيا الرئيسي - البيع شامل المطبخ - كاملة المرافق ( عداد كهرباء + غاز + مياه ) + خط ارضي وحصة بالجراج - خطوتين للبوابه الاولى - جنب كل الخدمات الى ممكن تحتاجهااا قربهاا من موقف الحدائق عماره خلصانه واجهات ومداخل الأرض مسجله شهر عقارى والمبنى مرخص وبه كافة المرافق للاستفسار و المعاينة يرجى الاتصال 01211558932 01025112866 يدعم واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yasmeen sayed
|التليفون:
|01211558932
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|العنوان:
|130 ب شارع جاردينياا البوابة الاولى حدائق الاهرام- حدائق الاهرام
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|850,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084241
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