شقتك المميزة في كمبوند زيد ايست كاملة التشطيب وبالتقسيط علي 10 سنين

(للبيع)
|امتلك شقتك في اميز كمبوند في اكتوبر كمبوند زيد ايست وانضم لعملاء المهندس نجيب ساويرس في اول كمبوند من شركة ora في التجمع الخامس واستفيد اول سعرللمشروع واللي بيدا من مقدم 100 الف جنية وبالتقسيط علي 10 سنين بمساحات تبدا من 50 م ل 250 م متشطب وبالمطابخ والتكيفات امتلك وحدتك والمميزة وعيش في التجمع الخامس للتفاصيل اكتر كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055897
100,000 جنيه
100,000 جنيه
176,000 جنيه
171,000 جنيه
450,000 جنيه
197,000 جنيه
163,000 جنيه
327,000 جنيه
185,000 جنيه
223,000 جنيه
100,000 جنيه
100,000 جنيه
100,000 جنيه
180,000 جنيه
100,000 جنيه