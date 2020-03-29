شقتك الفاخرة بإطلالة مباشرة على البحر

(للبيع)
|بإطلالة ساحرة مفتوحة على البحر وإطلالة مباشرة على المارينا ● مواصفات الشقة ✓ مساحة الشقة 180 متر مربع ✓ عدد الغرف 3 غرف وصالة ✓ عدد الحمامات 2 ✓ تقع بالطابق 5 ✓ التدفئة مركزية ✓ عمر البناء 1 سنة طرق الاتصال بنا: Telephone: 00905446445080 00905314916777 00902128529835 Website: : info@sara-tr.net Twitter: : :
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أحمد
|التليفون:
|00905446445080
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|العنوان:
|تركيا -اسطنبول- تركيا-اسطنبول
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|330,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|29/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056961
1 ريال
1 ريال
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2,000 ريال
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اتصل
2,000 ريال
2,000 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
اتصل
اتصل
1,000 ريال