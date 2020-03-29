شقتك الفاخرة بإطلالة مباشرة على البحر

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (المدينة المنورة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
بإطلالة ساحرة مفتوحة على البحر وإطلالة مباشرة على المارينا ● مواصفات الشقة ✓ مساحة الشقة 180 متر مربع ✓ عدد الغرف 3 غرف وصالة ✓ عدد الحمامات 2 ✓ تقع بالطابق 5 ✓ التدفئة مركزية ✓ عمر البناء 1 سنة طرق الاتصال بنا: Telephone: 00905446445080 00905314916777 00902128529835 Website: : info@sara-tr.net Twitter: : :
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: أحمد
التليفون: 00905446445080

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: تركيا -اسطنبول- تركيا-اسطنبول
المدينة المنورة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 330,000 دولار
تاريخ الإعلان: 29/3/2020
رقم الإعلان: 2056961
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع بحالة ممتازة برادة سور الاسبانيه مع مبرد ثيرموكنج slx400

للبيع بحالة ممتازة برادة سور الاسبانيه مع مبرد ثيرموكنج slx400

(للبيع)

للبيع بحالة ممتازة برادة سور الاسبانيه مع مبرد ثيرموكنج slx400 موديل 2008 رقم العرض هو 315081 مواصفا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

29/3/2020
صورة الاعلان: للبيع بسعر ممتاز وحالة نظيفة جداا شاحنه مرسيدس اكتروس 1843mp4 كابينه منخفضه

للبيع بسعر ممتاز وحالة نظيفة جداا شاحنه مرسيدس اكتروس 1843mp4 كابينه منخفضه

(للبيع)

للتواصل : هاتفيا او واتس اب علي رقم 0509313043 او ارسل لنا رقم جوالكم ونتواصل معكم باذن الله للبيع ب.
العنوان:

مكة - السعودية

1 ريال

29/3/2020
صورة الاعلان: انا مسوق الكتروني وخبير SEO

انا مسوق الكتروني وخبير SEO

(للبيع)

اذا كنت تريد ظهور موقعك او صفحتك في محرك بحث جوجل في أولي النتائج انت في المكان الصحيح انا محترف وخ.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

29/3/2020
صورة الاعلان: مواقع الكترونية وتطبيقات ويب للخدمات عن بعد

مواقع الكترونية وتطبيقات ويب للخدمات عن بعد

(للبيع)

كلنا يد واحدة لنعبر الازمات . شركة شفترز لتقنية المعلومات تقدم حزمة من الحلول البرمجية لكافة الانش.
العنوان:

مكة - السعودية

2,000 ريال

29/3/2020
صورة الاعلان: متخصصون في إعداد الابحاث الجامعية ورسائل الماجستير

متخصصون في إعداد الابحاث الجامعية ورسائل الماجستير

(فرص)

متخصصون في إعداد الابحاث الجامعية ، مشاريع التخرج ، الابحاث التكميلية ، عروض البوربوينت ، الترجمة ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

29/3/2020
صورة الاعلان: » أنا مسوق الكتروني خبرة 10 سنوات في العمل عن بعد.

» أنا مسوق الكتروني خبرة 10 سنوات في العمل عن بعد.

(طلب عمل)

محترف SEO – SEM – SMO – SMM النشر عل 100 موقع سعودي النشر عل أكثر من 300 منتدي سعودي النشر عل أكثر .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

29/3/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مواقع وتطبيقات الكترونية للخدمات عن بعد

مواقع وتطبيقات الكترونية للخدمات عن بعد

(للبيع)

كلنا يد واحدة لنعبر الازمات . شركة شفترز لتقنية المعلومات تقدم حزمة من الحلول البرمجية لكافة الانش.
العنوان:

مكة - السعودية

2,000 ريال

26/3/2020
صورة الاعلان: تصميم وبرمجة مواقع انترنت وتطبيقات جوال

تصميم وبرمجة مواقع انترنت وتطبيقات جوال

(للبيع)

كلنا يد واحدة لنعبر الازمات . شركة شفترز لتقنية المعلومات تقدم حزمة من الحلول البرمجية لكافة الانش.
العنوان:

مكة - السعودية

2,000 ريال

25/3/2020
صورة الاعلان: للبيع بجدة شاحنه مرسيدس اكتروس 1843 mp4 كابينه وسط

للبيع بجدة شاحنه مرسيدس اكتروس 1843 mp4 كابينه وسط

(للبيع)

للبيع بجدة شاحنه مرسيدس اكتروس 1843mp4 كابينه وسط موديل : 2013 رقم العرض هو 324132 الجير بوكس : اتوم.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

25/3/2020
صورة الاعلان: شاحنه مرسيدس اكتروس موديل2011

شاحنه مرسيدس اكتروس موديل2011

(للبيع)

للسعر وأي تفاصيل اخري يرجي التواصل هاتفيا او واتس اب علي رقم 0509313043 او ارسل لنا رقم جوالكم ونتوا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1 ريال

22/3/2020
صورة الاعلان: برادات ألمانية تجميد وتبريد لنقل أمن لجميع المجمدات

برادات ألمانية تجميد وتبريد لنقل أمن لجميع المجمدات

(للبيع)

برادات ألمانية تجميد وتبريد لنقل أمن لجميع المجمدات للبيع برادة شيمتز بأبعاد ممتازة مع مبرد ثيرموكنج.
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

1 ريال

22/3/2020
صورة الاعلان: يوجد لدينا صناديق البرادات والدينات والوانيتات تجميد وتبريد وعادي

يوجد لدينا صناديق البرادات والدينات والوانيتات تجميد وتبريد وعادي

(للبيع)

السلام عليكم ورحمة الله يوجد لدينا صناديق البرادات والدينات والوانيتات تجميد وتبريد وعادي صناديق الث.
العنوان:

جازان - السعودية
القسم: 

1 ريال

22/3/2020
صورة الاعلان: اطلب تصميم موقعك الان بارخص الاسعار

اطلب تصميم موقعك الان بارخص الاسعار

(للبيع)

تصميم موقع اعلانات مبوبة (حراج)بارخص سعر وباعلى جوده تصميم متخصصون فى تصميم مواقع ( شخصية - تجارية -.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

21/3/2020
صورة الاعلان: الدكتور سامي لعمل البحوث

الدكتور سامي لعمل البحوث

(طلب عمل)

خبرة طويلة في عمل بحوث التخرج والماجستير وخطط الأبحاث والتكاليف والواجبات لطلاب الجامعة والتعليم عن .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

20/3/2020
صورة الاعلان: مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء

مؤسسة خالد البديوي لاعمدة الانارة التجميلية والكهرباء

(للبيع)

نحن مؤسسه خالد البديوي للانارة والكهرباء بالرياض يسعدنا ان نلبي جميع احتياجاتكم من الانارة الموفرة ل.
العنوان:

الرياض - السعودية

1,000 ريال

19/3/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager