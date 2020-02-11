شقتك الجديدة بحدائق الاهرام و فى موقع ميتعوضش

الشقه 125م (3 غرف + مطبخ أمريكانى + حمام + ريسبشن قطعتين + بلكونة ) بموقع محصلش بالبوابة الأولى منطقة ( أ ) أول شارع موازى لشارع الثروة المعدنية يعنى قريب من البوابة و من الخدمات و من الموقف و من كل حاجة تشطيب ألترا سوبر لوكس ( أول سكن ) أرضيات سيراميك فرز أول جبسيوم بورد بيوت نور ورق حائط ثرى دى الومتيال قطاع بى اس ( مانع للصوت و الاتربة ) باب مصفح دور رابع رسمى فى الرخصة و مش أخير الغاز موجود فى العمارة ناقص التقديم فقط اسانسير راكب و شغال العمارة ساكنة و خلصانة واجهات و مداخل الارض مسجلة