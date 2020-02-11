شقتك الجديدة بحدائق الاهرام و فى موقع ميتعوضش

(للبيع)
|الشقه 125م (3 غرف + مطبخ أمريكانى + حمام + ريسبشن قطعتين + بلكونة ) بموقع محصلش بالبوابة الأولى منطقة ( أ ) أول شارع موازى لشارع الثروة المعدنية يعنى قريب من البوابة و من الخدمات و من الموقف و من كل حاجة تشطيب ألترا سوبر لوكس ( أول سكن ) أرضيات سيراميك فرز أول جبسيوم بورد بيوت نور ورق حائط ثرى دى الومتيال قطاع بى اس ( مانع للصوت و الاتربة ) باب مصفح دور رابع رسمى فى الرخصة و مش أخير الغاز موجود فى العمارة ناقص التقديم فقط اسانسير راكب و شغال العمارة ساكنة و خلصانة واجهات و مداخل الارض مسجلة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yasmeen sayed
|التليفون:
|01211558932
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|العنوان:
|130 ب شارع جاردينيا البوابة الولى حدائ الاهرام- حدائق الاهرام
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052418
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