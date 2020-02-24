شقتك استلام فوري دقايق من الجولدن سكوير في التجمع

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شقتك استلام فوري في كمبوند كامل الخدمات والمرافق في موقع مميز جدا الشقة 176 م + جاردن 250 م ( 3 غرف + 2 حمام + ريسبشن + تراس ) يعني انت وعيلتك هتستفيد باكتر من 400 م مسـاحة في اميز كمبوند في التجمع الخامس دقايق من الجولدن اسكوير والتسعين والجامعة الامريكية للتفاصيل كملننا علي 01211411556
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هيام
التليفون: 01211411556

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العنوان: الساحل الشمالي- الساحل الشمالي
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,300,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/2/2020
رقم الإعلان: 2054056
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