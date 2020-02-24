شقتك استلام فوري دقايق من الجولدن سكوير في التجمع

(للبيع)
|شقتك استلام فوري في كمبوند كامل الخدمات والمرافق في موقع مميز جدا الشقة 176 م + جاردن 250 م ( 3 غرف + 2 حمام + ريسبشن + تراس ) يعني انت وعيلتك هتستفيد باكتر من 400 م مسـاحة في اميز كمبوند في التجمع الخامس دقايق من الجولدن اسكوير والتسعين والجامعة الامريكية للتفاصيل كملننا علي 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|الساحل الشمالي- الساحل الشمالي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,300,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054056
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