شقتك استلام فوري دقايق من الجولدن سكوير في التجمع

شقتك استلام فوري في كمبوند كامل الخدمات والمرافق في موقع مميز جدا الشقة 176 م + جاردن 250 م ( 3 غرف + 2 حمام + ريسبشن + تراس ) يعني انت وعيلتك هتستفيد باكتر من 400 م مسـاحة في اميز كمبوند في التجمع الخامس دقايق من الجولدن اسكوير والتسعين والجامعة الامريكية للتفاصيل كملننا علي 01211411556