شقتك ارضي بحديقة بأقل الاسعار وبخصوصية كاملة

(للتقسيط)
|امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة ارضي بحديقة وهتستمتع بالخصوصية الكاملة وهتعمل عزومات براحتك بفيو رائع وجمب كل خدماتك حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وجيم وسبا وخدمات تانية كتير وشقتك 351م (5غرفة+4حمام+تراس+2ريسبشن+مطبخ امريكي)بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|300,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051711
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