شقة 97م الحي الاول بجوار كليه الهندسة بسعر لقطة

(للبيع)
|شقة 97م الحي الاول مجاورة 5 دور ثالث مكونة من 3 غرف مطبخ حمام ريسبشن قطعتين تشطيب جهاز بها 3 عدادات تطل علي علي حديقة عليها قسط شهري 210ج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسامة الشيمي
|التليفون:
|01004746783
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|العنوان:
|- الشيخ زايد الحي الاول
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052120
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