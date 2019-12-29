شقة 89م الحي الاول علي شارع النزهة الرئيسي امام بيل فيل

(للبيع)
|شقة 89م الحي الاول علي شارع الهايبر الرئيسي امام بيل فيل تشطيب جهاز خالصة اقساط مكونة من 2 غرفة 2 حمام وريسبشن ومطبخ امامية علي الوجهة بحرية بالكامل بها 3 عدادات تصلح للسكن او للاغراض الادارية محاماه - عيادة فرصة لن تعوض ولن تتكرر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسامة الشيمي
|التليفون:
|01004746783
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|العنوان:
|- الشيخ زايد
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|700,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047002
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