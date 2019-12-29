شقة 89م الحي الاول علي شارع النزهة الرئيسي امام بيل فيل

شقة 89م الحي الاول علي شارع الهايبر الرئيسي امام بيل فيل تشطيب جهاز خالصة اقساط مكونة من 2 غرفة 2 حمام وريسبشن ومطبخ امامية علي الوجهة بحرية بالكامل بها 3 عدادات تصلح للسكن او للاغراض الادارية محاماه - عيادة فرصة لن تعوض ولن تتكرر