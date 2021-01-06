شقة 85 متر للبيع في الاسكندرية تشطيب سوبر لوكس

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة 85 متر للبيع في الاسكندرية تشطيب سوبر لوكس - في الإسكندرية مصر

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شقة 85 متر للبيع في الاسكندرية تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط باقل اسعار أمام كورنيش نادى الشرطة وبجوار معطم سي جل التقسيم الداخلى للشقة غرفتين نوم - ريسبشن قطعتين - حمام - مطبخ - تراس على البحر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: للتنمة العقارية
التليفون: 01153500034

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العنوان: بجوار مطعم سي جل- كورنيش نادى الشرطة
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 350,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/1/2021
رقم الإعلان: 2078990
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