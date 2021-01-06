(للبيع)
|شقة 85 متر للبيع في الاسكندرية تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط باقل اسعار أمام كورنيش نادى الشرطة وبجوار معطم سي جل التقسيم الداخلى للشقة غرفتين نوم - ريسبشن قطعتين - حمام - مطبخ - تراس على البحر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|للتنمة العقارية
|التليفون:
|01153500034
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|العنوان:
|بجوار مطعم سي جل- كورنيش نادى الشرطة
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|350,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078990
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