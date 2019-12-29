شقة 70م للبيع بعمارات بدر الدين دور ارضي مرتفع سوبر لوكس بسعر لقطة تقسيط

(للبيع)
|شقة 70م دور ارضي مرتفع مكونة من غرفتين و مطبخ و حمام و ريسبشن سوبر لوكس بسعر مغري جدا عليها قسط شهري 900 جنيه موقع مميز علي شارع رئيسي متامنة حديد بها كهرباء و مياه و غاز طبيعي فرصة بسعر ممتاز تنفع استثمار بتتأجر ب 2500 جنيه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسامة الشيمي
|التليفون:
|01004746783
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|العنوان:
|- الشيخ زايد
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|340,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047027
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