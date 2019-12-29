شقة 70م للبيع بعمارات بدر الدين دور ارضي مرتفع سوبر لوكس بسعر لقطة تقسيط

شقة 70م دور ارضي مرتفع مكونة من غرفتين و مطبخ و حمام و ريسبشن سوبر لوكس بسعر مغري جدا عليها قسط شهري 900 جنيه موقع مميز علي شارع رئيسي متامنة حديد بها كهرباء و مياه و غاز طبيعي فرصة بسعر ممتاز تنفع استثمار بتتأجر ب 2500 جنيه