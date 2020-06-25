شقة 265م للبيع او الايجار في الحي الخامس منطقة الفيلات

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة 265م للبيع او الايجار في الحي الخامس منطقة الفيلات - في الجيزة مصر

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🌷لراغبي الفخامة والهدوء🌷 لدينا شقة للايجار أو البيع مساحة ٢٦٥ م مكونة من ٤غرف ودريسنج روم وريسبشن كبير أربع قطع وحمامين ومطبخ. 📝ملاحظة : للراغبين بمشاهدة فيديوهات وصور للشقة برجاء التواصل واتس لإرسالها عالخاص. الموقع في الحى الخامس المجاورة اولى حى الفيلات دور تانى. متشطبة تشطيب الترا سوبر لوكس. مطلوب 6000 نهائي ايجار . أو مطلوب مليون و 800 ألف للبيع ان شاء الله . لمزيد من التفاصيل الرجاء التواصل على الرقم (( ٠١٠٠٣٩٣١٥٣٣ )) .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: دينا الجيار
التليفون: 01003931533

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العنوان: - الخامس
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 6,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/7/2020
رقم الإعلان: 2062014
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