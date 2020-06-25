شقة 265م للبيع او الايجار في الحي الخامس منطقة الفيلات

🌷لراغبي الفخامة والهدوء🌷 لدينا شقة للايجار أو البيع مساحة ٢٦٥ م مكونة من ٤غرف ودريسنج روم وريسبشن كبير أربع قطع وحمامين ومطبخ. 📝ملاحظة : للراغبين بمشاهدة فيديوهات وصور للشقة برجاء التواصل واتس لإرسالها عالخاص. الموقع في الحى الخامس المجاورة اولى حى الفيلات دور تانى. متشطبة تشطيب الترا سوبر لوكس. مطلوب 6000 نهائي ايجار . أو مطلوب مليون و 800 ألف للبيع ان شاء الله . لمزيد من التفاصيل الرجاء التواصل على الرقم (( ٠١٠٠٣٩٣١٥٣٣ )) .