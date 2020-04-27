شقة 230م للبيع قريب من الحى الدبلوماسى فى Town Gate

(للبيع)
|امتلك شقة فى Town Gate قريب من الحى الدبلوماسى 230 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +Dressing ) واستمتع بكل خدماتك مولات تجارية وكافيهات وجراجات خاصة لعربيتك عشان متحملش هم الركنة ومدارس ومستشفيات باقل مقدم وباطول فترة سداد بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى Town Gate
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|233,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058533
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