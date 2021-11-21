شقة 220م للايجار تصلح لجميع الاغراض وعلي شارع رئيسي شقة تشطيب سوبر لوكس ـ ناصيتين تطل علي حسن المامون الرئيسي وابو دواد الظاهري 3غرف ـ 4ريسبشن 2حمام ـ مطبخ دور ثاني دور مميز يصلح عيادة او معمل او شركة او اي نشاط اداري المطلوب 15000