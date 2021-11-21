(للإيجار)
|شقة 220م للايجار تصلح لجميع الاغراض وعلي شارع رئيسي شقة تشطيب سوبر لوكس ـ ناصيتين تطل علي حسن المامون الرئيسي وابو دواد الظاهري 3غرف ـ 4ريسبشن 2حمام ـ مطبخ دور ثاني دور مميز يصلح عيادة او معمل او شركة او اي نشاط اداري المطلوب 15000
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الحاج ربيع
|التليفون:
|1000109722
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|حي ثاني بيت الوطن- حسن المامون
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|15,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112154
10,000 جنيه
600,000 جنيه
1,400,000 جنيه
14,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
7,500 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
11,000 جنيه
600 جنيه
1,100 جنيه
1,500 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
850 جنيه
1,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
650 جنيه
1,700 جنيه
1,900 جنيه
1,000 جنيه