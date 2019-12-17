شقة 2+1 للبيع ضمن مجمع Avrupa KonutlarI الفاخر في اسطنبول

(للبيع)

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صورة الاعلان: شقة 2+1 للبيع ضمن مجمع Avrupa KonutlarI الفاخر في اسطنبول - في إسطنبول تركيا

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شقة_للبيع 2+1 ضمن مجمع سكني Avrupa KonutlarI في اسطنبول الاوروبية منطقة باشاك شهير تعتبر منطقة باشاك شهير من اجمل وارقى مناطق اسطنبول الاوروبية - مواصفات الشقة - تبلغ مساحة الشقة حوالي 133 متر مربع - تتكون الشقة من 2+1 - غرفتين + مطبخ + صالون + 2 حمام + واطلالة رائعة وساحرة - تقع الشقة بالطابق الـ 7 - سعر الشقة 813000 ليرة تركي طرق الاتصال بنا: Telephone: 00905446445080 00905314916777 00902128529835 Website: : info@sara-tr.net
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: غسان
التليفون: 00905446445080

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العنوان: - باشاك شهير
إسطنبول -

تركيا
تفاصيل الإعلان:
السعر: 140,000 دولار
تاريخ الإعلان: 26/12/2019
رقم الإعلان: 2046681
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