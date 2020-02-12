شقة 195 م واجهة بحرى بالبوابة التانية حدائق الاهرام تنقسم ال - 3 غرف - 2 حمام - مطبخ - رسيبشن - بلكونة تتميز ب - الشقة بالبوابة التانية الجديدة منطقة ح - قربهاا من شارع الجيش - قربهاا من جميع الخدمات - واجهة جانبى بحرى على فيلا خاصة ( مافيش حاجة على منلور ) - الشقة طوب احمر - اساسيات كهرباء ( خراطيم وعلب ) - دور رابع قبل الاخير - عداد كهرباء - اسانسير شغال - عماره ساكنه و خلصانه واجهات ومداخل - الأرض مسجله شهر عقارى والمبنى مرخص وبه كافة المرافق