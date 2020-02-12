(للبيع)
|شقة 195 م واجهة بحرى بالبوابة التانية حدائق الاهرام تنقسم ال - 3 غرف - 2 حمام - مطبخ - رسيبشن - بلكونة تتميز ب - الشقة بالبوابة التانية الجديدة منطقة ح - قربهاا من شارع الجيش - قربهاا من جميع الخدمات - واجهة جانبى بحرى على فيلا خاصة ( مافيش حاجة على منلور ) - الشقة طوب احمر - اساسيات كهرباء ( خراطيم وعلب ) - دور رابع قبل الاخير - عداد كهرباء - اسانسير شغال - عماره ساكنه و خلصانه واجهات ومداخل - الأرض مسجله شهر عقارى والمبنى مرخص وبه كافة المرافق
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yasmeen sayed
|التليفون:
|01211558932
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|العنوان:
|130 ب شارع جاردينيا البوابة الولى حدائ الاهرام- حدائق الاهرام
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|682,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052544
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