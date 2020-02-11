(للبيع)
|شقة 190متر تشطيب سوبر لوكس بحدائق الاهرام - شقة 190 متر خلفى منطقة ل - تتكون من - 3 غرف - 2 حمام - مطبخ - رسيبشن - تتميز ب - تشطيب سوبر لوكس - تحميل قديم - قربها من البوابة التانية القديمة - قربهاا من شارع الجيش - قربهاا من جميع الخدمات - غاز طبيعى - اسانسير شغال - عمارة خلصانة مدا خل و واجهة - الارض مسجلة شهر عقارى والمبنى مرخص و بة كافة المرافق - لو بتدور علي شقه في حدائق الاهرام احنا فى شركة New life للعقارت كمان بنوفرلك مساحات مختلفة و units متنوعة .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yasmeen sayed
|التليفون:
|01211558932
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|العنوان:
|130 ب شارع جاردينيا البوابة الولى حدائ الاهرام- حدائق الاهرام
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|722,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052409
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