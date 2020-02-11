شقة 190متر تشطيب سوبر لوكس بحدائق الاهرام - شقة 190 متر خلفى منطقة ل - تتكون من - 3 غرف - 2 حمام - مطبخ - رسيبشن - تتميز ب - تشطيب سوبر لوكس - تحميل قديم - قربها من البوابة التانية القديمة - قربهاا من شارع الجيش - قربهاا من جميع الخدمات - غاز طبيعى - اسانسير شغال - عمارة خلصانة مدا خل و واجهة - الارض مسجلة شهر عقارى والمبنى مرخص و بة كافة المرافق - لو بتدور علي شقه في حدائق الاهرام احنا فى شركة New life للعقارت كمان بنوفرلك مساحات مختلفة و units متنوعة .