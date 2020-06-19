شقة ١٧٠م سوبر لوكس للبيع بسعر مغري

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تفاصيل الإعلان
شقة ١٧٠م بشارع ابن خلدون اللبيني فيصل بسعر مغري جداا سوبر لوكس مستويين بلكونة كبيرة برج مرخص عداد كهربة اسانسير مدخل رخام فاخر الدور ١٠ تتكون من ٣غرف ٢حمام رسبشن ٣قطع بلكونة كبيرة من المالك مباشرة ٠١١٤٥٥٥١٠٤٢
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمود
التليفون: 01145551042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: اللبيني فيصل شارع ابن خلدون- الجيزة فيصل
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 550,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/6/2020
رقم الإعلان: 2061567
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