شقة ١٧٠م سوبر لوكس عداد كهربة من المالك بسعر مغري

شقة ١٧٠م سوبر لوكس عداد كهربة وغاز تتكون من ٣غرف و٢حمام ليفنج بين الغرف ريسبشن كبير ٣قطع ومطبخ وبلكونة كبيرة بشارع متفرع من اللبيني فيصل بعد النفق الدور العاشر ٢اسانسير من المالك مباشره بسعر مغري ٠١١١١٨٩٦٢٧٧