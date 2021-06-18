شقة ١٧٠م سوبر لوكس عداد كهربة من المالك بسعر مغري

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تفاصيل الإعلان
شقة ١٧٠م سوبر لوكس عداد كهربة وغاز تتكون من ٣غرف و٢حمام ليفنج بين الغرف ريسبشن كبير ٣قطع ومطبخ وبلكونة كبيرة بشارع متفرع من اللبيني فيصل بعد النفق الدور العاشر ٢اسانسير من المالك مباشره بسعر مغري ٠١١١١٨٩٦٢٧٧
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: نور
التليفون: ٠١١١١٨٩٦٢٧٧

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العنوان: بشارع متفرع من اللبيني فيصل بعد النفق- فيصل
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 490,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/6/2021
رقم الإعلان: 2097511
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