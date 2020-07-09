شقة ١٧٠م بشارع ابن خلدون اللبيني فيصل بسعر مغري جداا سوبر لوكس مستويين بلكونة كبيرة برج مرخص عداد كهربة اسانسير مدخل رخام فاخر الدور العاشر تتكون من ٣غرف ٢حمام رسبشن ٣قطع وليفنج بين العرف الشارع واسع وراقي ويمكن الدخول من فيصل الرئيسي الوفاء والأمل موقع رائع من المالك مباشرة