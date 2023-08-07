شقة 162 متر للبيع سكنى أو إدرى

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Ad Photo: شقة 162 متر للبيع سكنى أو إدرى - in Cairo Egypt

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شقة 162 متر مربع - الدور الأول علوى فوق الأرضى - تصلح سكنى أو إدارى - حصة فى الأرض - أسانسير - مكان فى الجراج - 3 غرفة نوم + ريسيبشن كبير يسع غرفتين صالون + سفرة - الألف مسكن - شارع المقاولون العرب متفرع من شارع فريد سميكة - قسم النزهة - قريبة من أماكن الخدمات - قريبة من محطة مترو الأنفاق - عداد غاز ومياه وكهرباء العنوان : 2 أ عمارات شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير - شارع المقاولون العرب - متفرع من شارع فريد سميكة - الألف مسكن - النزهة ت / واتس : 01092334776
Contact The Advertiser:
Contact Name: medhat khattab
Telephone: 0221800950

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: 2 أ عمارات شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير - شارع المقاولون العرب- القاهرة
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 8/8/2023
Ad Number: 2240152
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Price
Posting Date
Ad Photo: شقة للبيع بحي السفارات مدينة نصر القاهرة - in Cairo Egypt

شقة للبيع بحي السفارات مدينة نصر القاهرة

(For Sale)

- in Cairo Egypt

لهواة المساحات الكبيرة شقة (شقتين مفتوحين على بعض) للبيع بحي السفارات مدينة نصر القاهرة المساحة 232 .
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

70,000 Dollar

7/8/2023
Ad Photo: للايجار شقة منطقة الرياض ( جنوب الشامخة سابقا ) غرفتين وصاله ومطبخ بالروف - in Cairo Egypt

للايجار شقة منطقة الرياض ( جنوب الشامخة سابقا ) غرفتين وصاله ومطبخ بالروف

(For Rent)

- in Cairo Egypt

للايجار شقة منطقة الرياض ( جنوب الشامخة سابقا ) غرفتين وصاله ومطبخ بالروف نظيفة جدا للايجار السنوي .
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

16/7/2023
Ad Photo: شقة (تمليك) مساحة 76 متر مربع بمساكن المحمودية بالقطامية، القاهرة، (2) غرف، - in Cairo Egypt

شقة (تمليك) مساحة 76 متر مربع بمساكن المحمودية بالقطامية، القاهرة، (2) غرف،

(For Sale)

- in Cairo Egypt

شقة (تمليك) مساحة 76 متر مربع بمساكن المحمودية بالقطامية، القاهرة، (2) غرف، لوكس بدون وسيط للبيع شقة.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

610,000 Egyptian Pound

16/7/2023
Ad Photo: شقة مميزة للبيع في شارع الهرم الرئيسي 220 م بسعر مم - in Cairo Egypt

شقة مميزة للبيع في شارع الهرم الرئيسي 220 م بسعر مم

(For Sale)

- in Cairo Egypt

بسم الله الرحمن الرحيم شقة مميزة للبيع في شارع الهرم الرئيسي 220 م بسعر مميز بعد محطه حسن محمود سعر.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

1,260,000 Pound

11/7/2023
Ad Photo: شقق للبيع 150م النزهه الجديدة هاى لوكس عداد كهرباء اسانسير للاستلام الفورى - in Cairo Egypt

شقق للبيع 150م النزهه الجديدة هاى لوكس عداد كهرباء اسانسير للاستلام الفورى

(For Sale)

- in Cairo Egypt

شقق للبيع 150م النزهه الجديدة هاى لوكس عداد كهرباء اسانسير للاستلام الفورى سعر 550 الف 3 غرف ليفنج ر.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

550,000 Pound

7/7/2023
Ad Photo: شقه للبيع كمبوند الفردوس 160 م قبل مدينه العبور السعر 600 الف وتبعد 5 دقائق - in Cairo Egypt

شقه للبيع كمبوند الفردوس 160 م قبل مدينه العبور السعر 600 الف وتبعد 5 دقائق

(For Sale)

- in Cairo Egypt

شقه للبيع كمبوند الفردوس 160 م قبل مدينه العبور السعر 600 الف وتبعد 5 دقائق من محطة عدلي أكبر محطة م.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

600,000 Pound

7/7/2023
Ad Photo: شقق للبيع 180م مدينه الشروق المجاورة 5 تقسيط على سن - in Cairo Egypt

شقق للبيع 180م مدينه الشروق المجاورة 5 تقسيط على سن

(For Sale)

- in Cairo Egypt

بسم الله الرحمن الرحيم شقق للبيع 175 م مدينه الشروق المجاورة 5 امكانيه تقسيط للاستلام الفورى سعر 700.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

7,000 Pound

7/7/2023
Ad Photo: شقق للبيع 145 م النزهه 2 هاى لوكس عداد كهرباء اسانسير للاستلام الفورى سعر - in Cairo Egypt

شقق للبيع 145 م النزهه 2 هاى لوكس عداد كهرباء اسانسير للاستلام الفورى سعر

(For Sale)

- in Cairo Egypt

شقق للبيع 145 م النزهه 2 هاى لوكس عداد كهرباء اسانسير للاستلام الفورى سعر 450 الف 3 غرف ليفنج ريسبش.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

450,000 Pound

7/7/2023
Ad Photo: شقق للبيع 180م مدينه الشروق المجاورة 5 تقسيط للاستل - in Cairo Egypt

شقق للبيع 180م مدينه الشروق المجاورة 5 تقسيط للاستل

(For Sale)

- in Cairo Egypt

بسم الله الرحمن الرحيم شقق للبيع 180م مدينه الشروق المجاورة 5 تقسيط للاستلام الفورى سعر 7000 الاف .
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

7,000 Pound

7/7/2023
Ad Photo: شقق للبيع 150م النزهه الجديدة هاى لوكس عداد كهرباء اسانسير للاستلام الفورى - in Cairo Egypt

شقق للبيع 150م النزهه الجديدة هاى لوكس عداد كهرباء اسانسير للاستلام الفورى

(For Sale)

- in Cairo Egypt

شقق للبيع 150م النزهه الجديدة هاى لوكس عداد كهرباء اسانسير للاستلام الفورى سعر 550 الف 3 غرف ليفنج ر.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

550,000 Dollar

5/7/2023
Ad Photo: شقه للايجار بمدينه أعضاء هيئة التدريس جامعه القاهره حوض الاخماس - in Cairo Egypt

شقه للايجار بمدينه أعضاء هيئة التدريس جامعه القاهره حوض الاخماس

(For Rent)

- in Cairo Egypt

اعضاء هيئة التدريس جامعه القاهره الشقة مساحة ١٤٥متر صافي ٣غرف كبار.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

30/6/2023
Ad Photo: شقه للبيع كمبوند الفردوس 160 م قبل مدينه العبور السعر 600 الف وتبعد 5 دقائق - in Cairo Egypt

شقه للبيع كمبوند الفردوس 160 م قبل مدينه العبور السعر 600 الف وتبعد 5 دقائق

(For Sale)

- in Cairo Egypt

شقه للبيع كمبوند الفردوس 160 م قبل مدينه العبور السعر 600 الف وتبعد 5 دقائق من محطة عدلي أكبر محطة م.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

600,000 Dollar

24/6/2023
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(For Sale)

- in Cairo Egypt

بسم الله الرحمن الرحيم شقق للبيع 175 م مدينه الشروق المجاورة 5 امكانيه تقسيط للاستلام الفورى سعر 700.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

1,260,000 Pound

24/6/2023
Ad Photo: شقق للبيع 145 م النزهه 2 هاى لوكس عداد كهرباء اسانسير للاستلام الفورى - in Cairo Egypt

شقق للبيع 145 م النزهه 2 هاى لوكس عداد كهرباء اسانسير للاستلام الفورى

(For Sale)

- in Cairo Egypt

شقق للبيع 145 م النزهه 2 هاى لوكس عداد كهرباء اسانسير للاستلام الفورى سعر 450 الف 3 غرف ليفنج ريسبشن.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

45,000 Pound

24/6/2023
Ad Photo: للبيع شقة في جزيرة الريم غرفة وصاله موقع مميز - in Cairo Egypt

للبيع شقة في جزيرة الريم غرفة وصاله موقع مميز

(For Sale)

- in Cairo Egypt

للبيع شقة في جزيرة الريم غرفة وصاله موقع مميز . مفروشه ورسوم خدماتها بحدود 7 الف . مع موقف سياره .
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

21/6/2023
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