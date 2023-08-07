شقة 162 متر للبيع سكنى أو إدرى

شقة 162 متر مربع - الدور الأول علوى فوق الأرضى - تصلح سكنى أو إدارى - حصة فى الأرض - أسانسير - مكان فى الجراج - 3 غرفة نوم + ريسيبشن كبير يسع غرفتين صالون + سفرة - الألف مسكن - شارع المقاولون العرب متفرع من شارع فريد سميكة - قسم النزهة - قريبة من أماكن الخدمات - قريبة من محطة مترو الأنفاق - عداد غاز ومياه وكهرباء العنوان : 2 أ عمارات شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير - شارع المقاولون العرب - متفرع من شارع فريد سميكة - الألف مسكن - النزهة ت / واتس : 01092334776