شقة 162 متر للبيع سكنى أو إدرى

(For Sale)
|شقة 162 متر مربع - الدور الأول علوى فوق الأرضى - تصلح سكنى أو إدارى - حصة فى الأرض - أسانسير - مكان فى الجراج - 3 غرفة نوم + ريسيبشن كبير يسع غرفتين صالون + سفرة - الألف مسكن - شارع المقاولون العرب متفرع من شارع فريد سميكة - قسم النزهة - قريبة من أماكن الخدمات - قريبة من محطة مترو الأنفاق - عداد غاز ومياه وكهرباء العنوان : 2 أ عمارات شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير - شارع المقاولون العرب - متفرع من شارع فريد سميكة - الألف مسكن - النزهة ت / واتس : 01092334776
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|medhat khattab
|Telephone:
|0221800950
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|Location:
|2 أ عمارات شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير - شارع المقاولون العرب- القاهرة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|Call
|Posting Date:
|8/8/2023
|Ad Number:
|2240152
70,000 Dollar
(For Rent)- in Cairo Egypt
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(For Sale)- in Cairo Egypt
610,000 Egyptian Pound
1,260,000 Pound
(For Sale)- in Cairo Egypt
550,000 Pound
(For Sale)- in Cairo Egypt
600,000 Pound
7,000 Pound
(For Sale)- in Cairo Egypt
450,000 Pound
7,000 Pound
(For Sale)- in Cairo Egypt
550,000 Dollar
Call
(For Sale)- in Cairo Egypt
600,000 Dollar
(For Sale)- in Cairo Egypt
1,260,000 Pound
45,000 Pound
Call