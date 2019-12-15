شقة 160م للبيع بالتقسيط

امتلك شقتك الآن بمساحات مختلفة . اختار منها ما يناسبك . مساحات تبدأ من 115 متر وحتى 185 متر . بأبراج أعالى سيتى . برجك بيطل على 3 نواصى وقريب جدًا من البحر وتسهيلات حتى 3 سنوات وأقل مقدم فى بنها