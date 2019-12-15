شقة 160م للبيع بالتقسيط

(للتقسيط)
|امتلك شقتك الآن بمساحات مختلفة . اختار منها ما يناسبك . مساحات تبدأ من 115 متر وحتى 185 متر . بأبراج أعالى سيتى . برجك بيطل على 3 نواصى وقريب جدًا من البحر وتسهيلات حتى 3 سنوات وأقل مقدم فى بنها
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alya
|التليفون:
|01092367779
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|العنوان:
|المنشية- بنها
القليوبية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045789
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه