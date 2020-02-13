شقة 160م خلف المودرن اكاديمي بزهراء المعادي بتسهيلات 80 شهر

(للبيع)
|.خصم 5% . 10% مقدم . 10,000 قسط شهرى للمساحة 160م عرض خاص جدا بكمبوند المعادى ديونز بزهراء المعادى خلف المودرن اكاديمى مباشرا لشهر فبراير 2020 للمساحة 160 م بفيو لاند سكيب وكيدز اريا نافورة . اجمالى السعر ( 1,275,000 ) 10% مقدم تعاقد ( 127,500 ) 7 دفعات سنوية ( 50,000 * 7 ) 80 دفعة شهرية ( 10,000 * 80 ) وقدرنا نوفرلك بجانب الشقة حياة الرفاهية والنزاهة اللى بتحلم بيها لاسرتك حمام سباحة - لاند سكيب - كيدز اريا - بحيرة صناعية - برجولات للجلوس - جم وكلوب هاوس - مول تجارى - بوابه امنية - كاميرا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mahmoud El Masri
|التليفون:
|+201143766641 -201006945112
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|العنوان:
|زهراء المعادى- زهراء المعادى
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052668
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