شقة 160م تشطيب سوبرلوكس البوابة الاولى حدائق الاهرام

160متر خلفى منطقة ز 3 غرف و 2 حمام و مطبخ و رسيبشن 3 قطع و بلكونة - سوبر لوكس - الدور التانى - تحميل قديم - عداد كهرباء قديم - عداد غاز - قريبة جميع الخدمات - قريبة من شارع الثروة المعدنية - اسانسير شغال - متشطبة مداخل و سلالم وواجهة - الارض مسجله عقاريأ والمبني مرخص بالكامل وبة كافة المرافق - لو بتدور علي شقه في حدائق الاهرام احنا فى شركة نيولايف للعقارت بنوفرلك مساحات مختلفة و units متنوعة .