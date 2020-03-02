شقة 160م تشطيب سوبرلوكس البوابة الاولى حدائق الاهرام

(للبيع)
|160متر خلفى منطقة ز 3 غرف و 2 حمام و مطبخ و رسيبشن 3 قطع و بلكونة - سوبر لوكس - الدور التانى - تحميل قديم - عداد كهرباء قديم - عداد غاز - قريبة جميع الخدمات - قريبة من شارع الثروة المعدنية - اسانسير شغال - متشطبة مداخل و سلالم وواجهة - الارض مسجله عقاريأ والمبني مرخص بالكامل وبة كافة المرافق - لو بتدور علي شقه في حدائق الاهرام احنا فى شركة نيولايف للعقارت بنوفرلك مساحات مختلفة و units متنوعة .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yasmeen sayed
|التليفون:
|01211558932
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|130 ب شارع جاردينيا البوابة الولى حدائ الاهرام- حدائق الاهرام
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|575,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054856
192,000 جنيه
196,000 جنيه
250,000 جنيه
196,000 جنيه
267,000 جنيه
480,000 جنيه
629,000 جنيه
179,000 جنيه
261,000 جنيه
1,500 جنيه
201,000 جنيه
203,000 جنيه
216,000 جنيه
5,000 جنيه
420,000 جنيه