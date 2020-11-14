شقة 156 متر في العاصمة الادارية بفيو تحفة وسعر مميز جدااا

الان و #لفترةمحدودة بمناسبة نجاح اول مشروع لشركة اكام ب #العاصمةالادارية دقايق من النهر الاخضر و دار الاوبرا , تم فتح البيع بالمشروع الجديد #scene7 , كمبوند شامل جميع الخدمات من مول تجاري ومطبخ مركزي واكاديميات رياضية ومناطق مخصصه للاطفال ومناطق مخصصة للشواء وحمامات سباحة وجيم وسبا ونادي اجتماعي وفي موقع متميز امتلك وحدة مساحتها 156 متر علي فيو بحيرة مكونه من 3 غرف وليفنج و 3 حمام ومطبخ وريسبشن بسعر 2 مليون و 28 الف بعد الخصم لفترة محدودة جدااااااا بمقدم 10%فقط وقسط 19015 علي8 سنين بدون فوائد