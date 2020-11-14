شقة 156 متر في العاصمة الادارية بفيو تحفة وسعر مميز جدااا

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة 156 متر في العاصمة الادارية بفيو تحفة وسعر مميز جدااا - في القاهرة مصر

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الان و #لفترةمحدودة بمناسبة نجاح اول مشروع لشركة اكام ب #العاصمةالادارية دقايق من النهر الاخضر و دار الاوبرا , تم فتح البيع بالمشروع الجديد #scene7 , كمبوند شامل جميع الخدمات من مول تجاري ومطبخ مركزي واكاديميات رياضية ومناطق مخصصه للاطفال ومناطق مخصصة للشواء وحمامات سباحة وجيم وسبا ونادي اجتماعي وفي موقع متميز امتلك وحدة مساحتها 156 متر علي فيو بحيرة مكونه من 3 غرف وليفنج و 3 حمام ومطبخ وريسبشن بسعر 2 مليون و 28 الف بعد الخصم لفترة محدودة جدااااااا بمقدم 10%فقط وقسط 19015 علي8 سنين بدون فوائد
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رغدة اشرف
التليفون: 01100992323

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العنوان: العاصمة الادارية- العاصمة الادراية
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/11/2020
رقم الإعلان: 2072373
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: أرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة الحي السادس - في القاهرة مصر

أرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة الحي السادس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه 145 م واجهه وناصية عبارة عن (3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) موقع ممتاز بالحي السادس بأق.
العنوان:

القاهرة - مصر
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اتصل

14/11/2020
صورة الاعلان: أرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة الحي السادس - في القاهرة مصر

أرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة الحي السادس

(للبيع)

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شقه 145 م واجهه وناصية عبارة عن (3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) موقع ممتاز بالحي السادس بأق.
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14/11/2020
صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى

(للبيع)

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#شقة_للبيع في #التجمع امام ميراج سيتى و فندق الماريوت بموقع مميز جدا 10 دقايق من الجامعه الامريكية .
العنوان:

القاهرة - مصر
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14/11/2020
صورة الاعلان: شقة تحفه بجوار مدنتى - في القاهرة مصر

شقة تحفه بجوار مدنتى

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- في القاهرة مصر

شقه (156م) بفيو مميز جدا في افضل مكان ف القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى ، و 10 دقايق من الجامعة الامر.
العنوان:

القاهرة - مصر
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14/11/2020
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه 185 م امامية و بحريه و ناصية ( استلام فوري)نص تشطيب عباره عن : ( 3غرف + 3حمام + ريسيبشن + مطبخ .
العنوان:

القاهرة - مصر
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14/11/2020
صورة الاعلان: لوبتدور علي فيلا دوبلكس مساحتها كبيرة وسعرها مناسب شوف الاعلان ده - في القاهرة مصر

لوبتدور علي فيلا دوبلكس مساحتها كبيرة وسعرها مناسب شوف الاعلان ده

(للبيع)

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بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

12/11/2020
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صورة الاعلان: لوبتدور علي فيلا دوبلكس مساحتها كبيرة وسعرها مناسب شوف الاعلان ده - في القاهرة مصر

لوبتدور علي فيلا دوبلكس مساحتها كبيرة وسعرها مناسب شوف الاعلان ده

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

12/11/2020
صورة الاعلان: فرصه عظيمه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري - في القاهرة مصر

فرصه عظيمه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

فرصه عظيمه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز بمدينه نصر بجوار أول عباس العق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

400 جنيه

12/11/2020
صورة الاعلان: لاصحاب المستويات الراقية شقة مفروشة للايجار فايف ستارز بشارع رئيسي - في القاهرة مصر

لاصحاب المستويات الراقية شقة مفروشة للايجار فايف ستارز بشارع رئيسي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لاصحاب المستويات الراقية شقة مفروشة للايجار فايف ستارز بشارع رئيسي بين اول عباس العقاد ومكرم عبيد بم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

400 جنيه

12/11/2020
صورة الاعلان: موقع راااااقي جدا بعباس العقاد وبسعر الاحلام شقة مقروشة للايجار فرش فندقي - في القاهرة مصر

موقع راااااقي جدا بعباس العقاد وبسعر الاحلام شقة مقروشة للايجار فرش فندقي

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

موقع راااااقي جدا بعباس العقاد وبسعر الاحلام شقة مقروشة للايجار فرش فندقي 3نوم 3 ريسبشن 2 حمام مطبخ .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

800 جنيه

12/11/2020
صورة الاعلان: اقل سعر في السوق شركة زياد تقدم أقوي العروض بااااسعار مذهله - في القاهرة مصر

اقل سعر في السوق شركة زياد تقدم أقوي العروض بااااسعار مذهله

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دوبلكس 320متر امامية عبارة عن ( 4غرف + 4حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق * بالمنطقه الثالث.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

11/11/2020
صورة الاعلان: بأرقى الاحياء بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه 150 م +100 م روف عباره عن ( 3 غرف +2 حمام + 2 ريسبشن+ مطبخ + تراس ) 🎉عرض لفترة محدودة اد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

11/11/2020
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه 150 م +100 م روف عباره عن ( 3 غرف +2 حمام + 2 ريسبشن+ مطبخ + تراس ) 🎉عرض لفترة محدودة اد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

11/11/2020
صورة الاعلان: للايجار شقة مفروشة امام ميدان الساعة بين عباس العقاد ومكرم عبيد مدينة نصر - في القاهرة مصر

للايجار شقة مفروشة امام ميدان الساعة بين عباس العقاد ومكرم عبيد مدينة نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

للايجار شقة مفروشة امام ميدان الساعة بين عباس العقاد ومكرم عبيد مدينة نصر 2نوم 2ريسبشن مطبخ كامل فرش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

450 جنيه

10/11/2020
صورة الاعلان: شقة مفروشة فندقية للايجار خلف السلاب بمكرم عبيد مدينة نصر - في القاهرة مصر

شقة مفروشة فندقية للايجار خلف السلاب بمكرم عبيد مدينة نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقة مفروشة فندقية للايجار خلف السلاب بمكرم عبيد مدينة نصر موقع راقي ومتميز عمارة حديثة 3نوم 3 ريسبشن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

800 جنيه

10/11/2020
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