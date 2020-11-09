شقة 156 متر في العاصمة الادارية بفيو تحفة وسعر مميز جدااا

(للبيع)
|الان و #لفترة_محدودة بمناسبة نجاح اول مشروع لشركة اكام ب #العاصمة_الادارية دقايق من النهر الاخضر و دار الاوبرا , تم فتح البيع بالمشروع الجديد #scene7 , كمبوند شامل جميع الخدمات من مول تجاري ومطبخ مركزي واكاديميات رياضية ومناطق مخصصه للاطفال ومناطق مخصصة للشواء وحمامات سباحة وجيم وسبا ونادي اجتماعي وفي موقع متميز امتلك وحدة مساحتها 156 متر علي فيو بحيرة مكونه من 3 غرف وليفنج و 3 حمام ومطبخ وريسبشن بسعر 2028000 فقط بعد الخصم لفترة محدودة بمقدم 10% وقسط 19015 علي 8 سنين بدون فوائد 01100992323
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رغدة اشرف
|التليفون:
|01100992323
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- العاصمة الادراية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071822
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