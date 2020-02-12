شقة 155م بسعر لؤطة البوابة التانية بحدائق الاهرام

(للبيع)
|شقة 155 متر خلفى منطقة هه - تتكون من - 3 غرف و 2 حمام و رسيبشن و مطبخ - تتميز ب - قربها من البوابة التانية - قربهااا من جميع الخدمات الى ممكن تحتاجهاا - الشقة 90 % تشطيب - جيبسن بورد - بيوت نور - خلصانة سباكة - سكنتين معجون - عداد كهرباء - اسانسير - عماره ساكنه و خلصانه واجهات ومداخل - الأرض مسجله شهر عقارى والمبنى مرخص وبه كافة المرافق
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yasmeen sayed
|التليفون:
|01211558932
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|130 ب شارع جاردينيا البوابة الولى حدائ الاهرام- حدائق الاهرام
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|511,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052535
682,500 جنيه
179,000 جنيه
500,000 جنيه
432,000 جنيه
222,000 جنيه
194,000 جنيه
722,000 جنيه
186,000 جنيه
480,000 جنيه
472,000 جنيه
6,500 جنيه
1,100,000 جنيه
940,000 جنيه
2,600,000 جنيه
185,000 جنيه