شقة 155م بسعر لؤطة البوابة التانية بحدائق الاهرام

شقة 155 متر خلفى منطقة هه - تتكون من - 3 غرف و 2 حمام و رسيبشن و مطبخ - تتميز ب - قربها من البوابة التانية - قربهااا من جميع الخدمات الى ممكن تحتاجهاا - الشقة 90 % تشطيب - جيبسن بورد - بيوت نور - خلصانة سباكة - سكنتين معجون - عداد كهرباء - اسانسير - عماره ساكنه و خلصانه واجهات ومداخل - الأرض مسجله شهر عقارى والمبنى مرخص وبه كافة المرافق