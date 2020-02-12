شقة 155م بسعر لؤطة البوابة التانية بحدائق الاهرام

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شقة 155 متر خلفى منطقة هه - تتكون من - 3 غرف و 2 حمام و رسيبشن و مطبخ - تتميز ب - قربها من البوابة التانية - قربهااا من جميع الخدمات الى ممكن تحتاجهاا - الشقة 90 % تشطيب - جيبسن بورد - بيوت نور - خلصانة سباكة - سكنتين معجون - عداد كهرباء - اسانسير - عماره ساكنه و خلصانه واجهات ومداخل - الأرض مسجله شهر عقارى والمبنى مرخص وبه كافة المرافق
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: yasmeen sayed
التليفون: 01211558932

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العنوان: 130 ب شارع جاردينيا البوابة الولى حدائ الاهرام- حدائق الاهرام
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 511,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/2/2020
رقم الإعلان: 2052535
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10/2/2020
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القسم: 

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10/2/2020
صورة الاعلان: للإيجار شقة سوبر لوكس مفروشة بالمهندسين - في الجيزة مصر

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(للإيجار)

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العنوان:

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القسم: 

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9/2/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع 170م موقع راقي بحدائق الاهرام - في الجيزة مصر

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(للبيع)

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العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

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8/2/2020
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العنوان:

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القسم: 

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6/2/2020
صورة الاعلان: دوبلكس 220م بحديقة 150م بكمبوند الياسمين بجوار ابراج سويرس - في الجيزة مصر

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العنوان:

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4/2/2020
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امتلك بيتك فى صن كابيتال بفيو كامل ع الاهرامات وقريب من المتحف المصرى الكبير وجامعة انترناشونال وكاف.
العنوان:

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القسم: 

185,000 جنيه

4/2/2020
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