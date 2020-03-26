شقة 152 متر نص تشطيب داخل كومباوند ضاحية النخيل بمدينة الشروق فرصة لا تعوض

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شقة 152 متر نص تشطيب داخل كومباوند ضاحية النخيل بمدينة الشروق فرصة لا تعوض للجداين فى الشراء فى الامكان الراقية و الكومباوند تتكون من 3 نوم + 2 حمام + 3استقبال مستويين + 2 تراس + مطبخ الشقة دور ثالث فيو مفتوح على البارك و الفيلات و بحرى الشقة نص تشطيب محارة و حلوق بسعر مميزا جدا دلوقتى كما يوجد اخرى مساحة 151 متر هاى لوكس بنفس العمارة للبيع نرجو من المهتمين و الجادين فقط بالشراء الاتصال على ارقمنا و نعتزر بعدم الرد على اى تعليقات لعدم التواجد وشكرا /مستشار
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هانى
التليفون: 01221632233

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العنوان: - الشروق
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/3/2020
رقم الإعلان: 2056881
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21/3/2020
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اسكن فى قلب التجمع الخامس

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- في القاهرة مصر

خليك قريب من كل حاجة فى التجمع الخامس واسكن فى اقرب كمبوند . كمبوند دقايق من الجامعة الامريكية والم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

680,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: الرفاهية فى كل لحظة فى كمبوند هايد بارك التجمع - في القاهرة مصر

الرفاهية فى كل لحظة فى كمبوند هايد بارك التجمع

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عيش مع المساحات الخضرا واللاجونز احلى حياة . عيش فى شقتك فى هايد بارك . واستمتع باحلى ما فى الكمبو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

680,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: استثمر فى شقتك فى التجمع الخامس - في القاهرة مصر

استثمر فى شقتك فى التجمع الخامس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

استثمر فى شقتك فى هايد بارك التجمع الخامس . حياة افضل لبكرا . شقتك بمقدم 680 الف وتقسيط حتى 6 سنين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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21/3/2020
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عيش التميز واسكن فى كمبوند هايد بارك

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- في القاهرة مصر

عيش التميز واسكن فى اميز كمبوند بالتجمع الخامس . شقتك بتطل على احلى فيو لاند سكيب ولاجونز . فى كم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

680,000 جنيه

21/3/2020
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فرصة شقة مميزة فى قلب التجمع الخامس

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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21/3/2020
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