شقة 152 متر نص تشطيب داخل كومباوند ضاحية النخيل بمدينة الشروق فرصة لا تعوض للجداين فى الشراء فى الامكان الراقية و الكومباوند تتكون من 3 نوم + 2 حمام + 3استقبال مستويين + 2 تراس + مطبخ الشقة دور ثالث فيو مفتوح على البارك و الفيلات و بحرى الشقة نص تشطيب محارة و حلوق بسعر مميزا جدا دلوقتى كما يوجد اخرى مساحة 151 متر هاى لوكس بنفس العمارة للبيع نرجو من المهتمين و الجادين فقط بالشراء الاتصال على ارقمنا و نعتزر بعدم الرد على اى تعليقات لعدم التواجد وشكرا /مستشار