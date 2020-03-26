(للبيع)
|شقة 152 متر نص تشطيب داخل كومباوند ضاحية النخيل بمدينة الشروق فرصة لا تعوض للجداين فى الشراء فى الامكان الراقية و الكومباوند تتكون من 3 نوم + 2 حمام + 3استقبال مستويين + 2 تراس + مطبخ الشقة دور ثالث فيو مفتوح على البارك و الفيلات و بحرى الشقة نص تشطيب محارة و حلوق بسعر مميزا جدا دلوقتى كما يوجد اخرى مساحة 151 متر هاى لوكس بنفس العمارة للبيع نرجو من المهتمين و الجادين فقط بالشراء الاتصال على ارقمنا و نعتزر بعدم الرد على اى تعليقات لعدم التواجد وشكرا /مستشار
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هانى
|التليفون:
|01221632233
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|العنوان:
|- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056881
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