شقة 150 متر بموقع مميز

(للبيع)
|الوصف: شقه للبيع من المالك مباشره مساحه الإجمالية : 150متر - نصف تشطيب اسانسير - وعداد كهرباء وجراج خاص 3 غرفة (2غرفة + ماستربد رووم) 3حمام - ريسبشن 3 قطع - واجهة أمامية - 2 بلكونة - تم الاستلام الموقع : 202( د) بجوار بوابة : ١. خوفو سعر المتر : 380
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|حسن
|التليفون:
|01156188793
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|العنوان:
|-- GIZA
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058170
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