شقة 144 متر في هايد بارك استلام 2021 بالتقسيط على 6 سنوات

- بدأ العد التنازلي حتى نهاية فبراير 2020 عرض خاص بالتقسيط من هايد بارك شارع التسعين انتهز الفرصة واتصل للحجز الآن - الموقع : - يقع كمبوند هايد بارك في اميز مناطق التجمع الخامس على شارع التسعين الرئيسى والدائرى الاقليمى الجديد وطريق العين السخنة - كما يتميز الموقع انه على بعد 5 دقائق من AUC - المساحه 144 متر ( غرفتين نوم - 2 حمام - ريسبشن - مطبخ - تراس) - استلام 2021 - طرق السداد مقدم 10% على 6 سنوات بدون فوائد (اجمالي تحصيل المبلغ للاستلام 32%) - خدمات الكمبوند : اول فرع لنادي(Arsenal) الانجل