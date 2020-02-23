شقة 144 متر في هايد بارك استلام 2021 بالتقسيط على 6 سنوات

(للتقسيط)
|- بدأ العد التنازلي حتى نهاية فبراير 2020 عرض خاص بالتقسيط من هايد بارك شارع التسعين انتهز الفرصة واتصل للحجز الآن - الموقع : - يقع كمبوند هايد بارك في اميز مناطق التجمع الخامس على شارع التسعين الرئيسى والدائرى الاقليمى الجديد وطريق العين السخنة - كما يتميز الموقع انه على بعد 5 دقائق من AUC - المساحه 144 متر ( غرفتين نوم - 2 حمام - ريسبشن - مطبخ - تراس) - استلام 2021 - طرق السداد مقدم 10% على 6 سنوات بدون فوائد (اجمالي تحصيل المبلغ للاستلام 32%) - خدمات الكمبوند : اول فرع لنادي(Arsenal) الانجل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|karim
|التليفون:
|01276211735
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|العنوان:
|fifth square- new cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053890
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