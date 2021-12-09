شقة 130 متر صافي على كورنيش المعادي

(للبيع)
|شقة ١٣٠ متر صافي على كورنيش المعادي مباشرة. قبل مدخل المعادي ٢ بالتحديد. تطل على النيل من جهتين. الدور ١٣ غرفتين ٢ حمام ١٣ أ أبراج ملاكو
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Ahmad Albadawy Zinhom Abd Elhakeem
|التليفون:
|01101613241
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|العنوان:
|5,7 Haggag St -Yahya ibn Zaid- Elsayeda Zainab- المعادي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114668
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