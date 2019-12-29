شقة 130م كمبوند دار مصر الحي ١٦ بجوار مول مزار امامية

(للبيع)
|شقة 130م كمبوند دار مصر الحي ١٦ بجوار مول مزار و كمبوند الكرمة ريزدانس قريب جدا من مول العرب و ميدان جهينة دور اخير بها اسانسير مكونة من 3 غرف 2 حمام تشطيب سوبر لوكس امن وحراسة 24 ساعة مداخل رخام انتركم و الباقي 12 قسط في 21الف كل 3 شهور
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسامة الشيمي
|التليفون:
|01004746783
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|العنوان:
|- الشيخ زايد
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|930,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047018
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