شقة 130م كمبوند دار مصر الحي ١٦ بجوار مول مزار امامية

شقة 130م كمبوند دار مصر الحي ١٦ بجوار مول مزار و كمبوند الكرمة ريزدانس قريب جدا من مول العرب و ميدان جهينة دور اخير بها اسانسير مكونة من 3 غرف 2 حمام تشطيب سوبر لوكس امن وحراسة 24 ساعة مداخل رخام انتركم و الباقي 12 قسط في 21الف كل 3 شهور