شقة 130م بالشيخ زايد بكمبوند جنة زايد علي الشارع الرئيسي

(للبيع)
|شقة 130م بالشيخ زايد بكمبوند جنة زايد دور ثاني علي الشارع الرئيسي مكونة من 3 غرف 2 حمام تشطيب سوبر لوكس - مدفوع 420 الف - اوفر 220 الف - باقي الاستلام 220 الف امام الاسكان الحدائقي بعد سعودي مباشرة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسامة الشيمي
|التليفون:
|01004746783
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|العنوان:
|- الشيخ زايد
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|640,000 يورو
|تاريخ الإعلان:
|29/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047029
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