شقة 125 م للبيع بالتقسيط

(للبيع)
|. شقق للبيع بنها بالتقسيط (3 غرف وريسبشن قطعتين و2 حمام ومطبخ أمريكانى ) استلم شقتك معاها هديتك . شقتك نص تشطيب . قسط براحتك . وكمان هتدفع مقدم قليل . الحق العرض مع أعالي العقارية . أنت دايمًا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alya
|التليفون:
|01092367779
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|العنوان:
|المنشية- بنها
القليوبية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047869
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه
5,500 جنيه