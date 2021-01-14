(للبيع)
|شقة 125 متر بمدخلها حديقة 150 متر للبيع فى الحى الثالث بـ العبور بالتقسيط استلام فورى بالعدادات 125 متر الشقة فقط 150 متر حديقة بمدخلها 510 الف تقسيط على سنتين 250 الف مقدم تعاقد فقط 260 الف الباقى على سنتين والاستلام فورى بالعداد الكهرباء طوب أحمر الشقة كلها على الواجهة البحرية المكان : خلف مسجد مالك الملك وبنزينة الوطنية الجديده وخط عشرة عرابى وبجوار نادي سيتى كلوب الجديد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عمر المصرى
|التليفون:
|01112130600
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|العنوان:
|- العبور الحى الثالث
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|510,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080045
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