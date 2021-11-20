شقة 120 متر على كورنيش النيل

(للبيع)
|بقلب القاهرة بموقع مميز وحدة ترى النيل من جميع الغرف واجهة بحرية غربية مقابل كوبرى المنسترلى دقيقة لنفق الملك الصالح واول طريق صلاح سالم دقيقتين للطريق الدائرى خمس دقائق لشارع القصر العيني ووسط البلد مساحة الشقة 120 متر الدور الرابع باسانسير ثلاث غرف حمامين مطبخ ريسبشن مبنية برخصة بناء خالصة، مدفوع تصالح رسومات تشطيب المدخل والواجهة ودخول الاسانسير قريبا جدا الشقة طوب أحمر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|salah01074
|التليفون:
|01111003404
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|العنوان:
|- مصر القديمة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112095
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