(للإيجار)
|شقة 120م للايجار علي طريق السويس 3غرف ـ 2ريسبشن ـ حمام ـ مطبخ ـ دور اول ـ سوبر لوكس ـاسانسير ـ بجاردنيا ستي ـ المطلوب 4500 ت/01000413332/01000109722/0224706712
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alahly
|التليفون:
|1000413332
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|العنوان:
|بجوار جينيه مول- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117698
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