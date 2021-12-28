شقة 120م للايجار علي طريق السويس 3غرف ـ 2ريسبشن ـ حمام ـ مطبخ ـ دور اول ـ سوبر لوكس ـاسانسير ـ بجاردنيا ستي ـ المطلوب 4500 ت/01000413332/01000109722/0224706712