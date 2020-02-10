شقة 118 متر ارضى بحديقة هاى سوبر لوكس اول سكن بحدائق الاهرام

(للبيع)
|118 متر منطقة ط تنقسم ال 3 غرف و 2 حمام و مطبخ و رسيبشن و حديقة تتميز ب - تشطيب هاى سوبر لوكس - اول سكن - جيبسن بورد - بيوت نور - شبابيك المونتال - ارضيات بورسلين - باب مصفح - قربهاا من جميع الخدمات - قربهاا من شارع الجيش - قربهاا من البوابة التانية القديمة - عمارة خلصانة مدا خل و واجهة - الارض مسجلة شهر عقارى والمبنى مرخص و بة كافة المرافق - لو بتدور علي شقه في حدائق الاهرام احنا فى شركة New life للعقارت كمان بنوفرلك مساحات مختلفة و units متنوعة .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yasmeen sayed
|التليفون:
|01211558932
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|العنوان:
|130 ب شارع جاردينيا البوابة الولى حدائ الاهرام- حدائق الاهرام
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|480,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052215
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