شقة 118 متر ارضى بحديقة هاى سوبر لوكس اول سكن بحدائق الاهرام

118 متر منطقة ط تنقسم ال 3 غرف و 2 حمام و مطبخ و رسيبشن و حديقة تتميز ب - تشطيب هاى سوبر لوكس - اول سكن - جيبسن بورد - بيوت نور - شبابيك المونتال - ارضيات بورسلين - باب مصفح - قربهاا من جميع الخدمات - قربهاا من شارع الجيش - قربهاا من البوابة التانية القديمة - عمارة خلصانة مدا خل و واجهة - الارض مسجلة شهر عقارى والمبنى مرخص و بة كافة المرافق - لو بتدور علي شقه في حدائق الاهرام احنا فى شركة New life للعقارت كمان بنوفرلك مساحات مختلفة و units متنوعة .