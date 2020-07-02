شقة 116 م ش ابن شجاع الأزاريطة - ترى البحر, 3 غرف على الشارع,موقع متميز

شقة 116متر شارع ابن شجاع الأزاريطة -ثانى شارع موازى لشارع سوتر بجوار أرض ملاهى كوتة, مساحة مسطحها 113.70 متر, تشطيب كامل سوبر لوكس 3 غرف كلها على الشارع (ارضية خشب سويد ), 2 حمام , ريسبشن 2 قطع باركيه 2 تراس على الشارع (التراس الرئيسى يرى البحر ), غرفتين من الثلاث غرف ترى البحر, الواجهة بحرى غربى الدور الخامس, مبانى 2003 ( ترخيص بناء سبعة أدوار ), كامل عدادات المياه و الغاز و الكهرباء, تلفون أرضى, انتركوم, 2 مصعد و بدون جراج يوجد نزاع قضائى قائم على كامل أرض و شقق العقار الكائن به الشقة