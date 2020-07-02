(للبيع)
|شقة 116متر شارع ابن شجاع الأزاريطة -ثانى شارع موازى لشارع سوتر بجوار أرض ملاهى كوتة, مساحة مسطحها 113.70 متر, تشطيب كامل سوبر لوكس 3 غرف كلها على الشارع (ارضية خشب سويد ), 2 حمام , ريسبشن 2 قطع باركيه 2 تراس على الشارع (التراس الرئيسى يرى البحر ), غرفتين من الثلاث غرف ترى البحر, الواجهة بحرى غربى الدور الخامس, مبانى 2003 ( ترخيص بناء سبعة أدوار ), كامل عدادات المياه و الغاز و الكهرباء, تلفون أرضى, انتركوم, 2 مصعد و بدون جراج يوجد نزاع قضائى قائم على كامل أرض و شقق العقار الكائن به الشقة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hesham shafik
|التليفون:
|+201067777185
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|العنوان:
|شقة 116 م ش ابن شجاع الأزاريطة - ترى البحر, 3 غرف على الشارع,موقع متميز ,2 حمام, تشطيب سوبر لوكس- الأزاريطة
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,800,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062474
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