(للبيع)
|شقة 115م ألترا سوبر لوكس اول سكن بحدائق الاهرام 3 غرف و 2 حمام و رسيبشن و مطبخ بالبوابة التانية الجديدة منطقة ( ح ) و خطوتين من شارع العشرين و شارع الجيش تتميز ب - تشطيب ألترا سوبر لوكس - اول سكن - جيبسن بورد - بيوت نور - ارضيات سراميك فرز اول - الومتيال قطاع بى اس ( مانع للصوت و الاتربة ) - ورق حائط ثرى دى - باب مصفح - دور تانى - عداد كهرباء - الغاز موجود فى العمارة ناقص التقديم فقط - اسانسير شغال - قربهاا من جميع الخدمات - عمارة خلصانة مدا خل و واجهة - الارض مسجلة شهر عقارى والمبنى مرخص و ب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yasmeen sayed
|التليفون:
|01211558932
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|العنوان:
|130 ب شارع جاردينيا البوابة الولى حدائ الاهرام- حدائق الاهرام
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|472,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052240
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