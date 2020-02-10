شقة 115م ألترا سوبر لوكس اول سكن بحدائق الاهرام 3 غرف و 2 حمام و رسيبشن و مطبخ بالبوابة التانية الجديدة منطقة ( ح ) و خطوتين من شارع العشرين و شارع الجيش تتميز ب - تشطيب ألترا سوبر لوكس - اول سكن - جيبسن بورد - بيوت نور - ارضيات سراميك فرز اول - الومتيال قطاع بى اس ( مانع للصوت و الاتربة ) - ورق حائط ثرى دى - باب مصفح - دور تانى - عداد كهرباء - الغاز موجود فى العمارة ناقص التقديم فقط - اسانسير شغال - قربهاا من جميع الخدمات - عمارة خلصانة مدا خل و واجهة - الارض مسجلة شهر عقارى والمبنى مرخص و ب