شقة 110م للبيع تطل على مدرسة المتحدة 2 للغات بالسيوف

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Egypt (Alexandira) [ Change location ]

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Ad Photo: شقة 110م للبيع تطل على مدرسة المتحدة 2 للغات بالسيوف - in Alexandira Egypt

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شقة 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام، غرفة نوم كبيرة، مطبخ كبير، مساحة الشقة 110 متر، غير مجروحة نهائى، تطل على شارعين فى نفس الوقت، شارع السلام والطريق الجديد بالسيوف، وتطل على مدرسة المتحدة 2 للغات (شوف الصور)، فيو مفتوح كبير.، الشقة تطل ايضا على مشروع اسكان الشركة المتحدة الجديد بالسيوف ( 8 طوابق وارضى). الشقة بالدور 13 وليس الاخير، البرج مكون من 15 دور وكله سكان . الشقة بها عداد غاز ومياة بالفاتورة وعداد كهرباء بالكرت باسم المالك، مالك اول. سيراميك مطبخ وحمام فرز اول وتشطيب سوبر لوكس.
Contact The Advertiser:
Contact Name: محمد
Telephone: 01117177837

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Location: السلام- السيوف
Alexandira -

Egypt
Ad Information:
Price: 650 Pound
Posting Date: 12/5/2023
Ad Number: 2186270
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