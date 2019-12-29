شقة 108م تشطيب سوبر لوكس بجوار سنتر الطاهرة تطل علي حديقة

(للبيع)
|شقة 108م دور اخير مكونة من 2 غرفة 2 حمام ريسبشن كبير ومطبخ تشطيب سوبر لوكس خالصة الاقساط بها 3عدادات بجوار سنتر الطاهرة ومدرسة المهارات قريبة جدا من هايبر محور 26 يوليو بجوار جميع الخدامات وجميع المواصلات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسامة الشيمي
|التليفون:
|01004746783
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|العنوان:
|الحي الاول- الشيخ زايد
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|770,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047000
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