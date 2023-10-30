شقة واسعة ونظيفة غرفة ماستر وغرفة غسيل بسعر جيد في الخالدية

(For Rent)

اعلانات مبوبة

New Ads

Most Viewed Ads

Change Location

Post Ad

 ▶  Your Location

United Arab Emirates (Abu Dhabi) [ Change location ]

Ad Information
Ad Photo: شقة واسعة ونظيفة غرفة ماستر وغرفة غسيل بسعر جيد في الخالدية - in Abu Dhabi United Arab Emirates

Click on Photo to Enlarge

- غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة غسيل - تواليت الرقم المرجعي : AP983261 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 - 0501226597 رخصة التسجيل العقاري : 53733 لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا | www.finehomeint.com يمكنك أيضًا زيارة | Facebook انستجرام | Instagram: @wahwahwahinint يوتيوب |
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركة فاين هوم للعقارات
Telephone: 0501226597

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: - الخالدية
Abu Dhabi -

United Arab Emirates
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 30/10/2023
Ad Number: 2247852
Send a message to the advertiser Tell a Friend Add to Favourites
Send a message to the advertiser

More Ads Under Category:

Picture
Price
Posting Date
Ad Photo: شقة رائعة غرفة وصالة بأفضل سعر مع كافة الخدمات في روضة أبوظبي - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة رائعة غرفة وصالة بأفضل سعر مع كافة الخدمات في روضة أبوظبي

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - حمام الرقم المرجعي : AP982738 لمزيد من المعلومات يمكنكم التو.
Category: 

Call

30/10/2023
Ad Photo: شقة اول ساكن بتصميم عصري مع بلكونتين بأطلالة علي المسبح في مدينة مصدر - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة اول ساكن بتصميم عصري مع بلكونتين بأطلالة علي المسبح في مدينة مصدر

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم ماستر مع بلكونة - غرفة معيشة / طعام مع بلكونة - مطبخ - تواليت الرقم المرجعي : AP98400.
Category: 

Call

30/10/2023
Ad Photo: انقل الان لشقة 4 غرف نوم بمنطقة حيوية قريبه من الخدمات في المرور - in Abu Dhabi United Arab Emirates

انقل الان لشقة 4 غرف نوم بمنطقة حيوية قريبه من الخدمات في المرور

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

4 غرف نوم - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - تواليت الرقم المرجعي : AP983990 لمزيد من المعلومات يمكنكم .
Category: 

Call

30/10/2023
Ad Photo: شقة فاخرة غرفتين نوم بلكونة إطلالة جزئية علي البحر في البطين - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة فاخرة غرفتين نوم بلكونة إطلالة جزئية علي البحر في البطين

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفتين نوم - غرفتين نوم /طعام - مطبخ - بلكونه - حمام - تواليت الرقم المرجعي : AP983258 لمزيد.
Category: 

Call

27/10/2023
Ad Photo: شقه فاخره غرفتين غرفه خادمة وبلكونة موقع مميز في المنتزه - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقه فاخره غرفتين غرفه خادمة وبلكونة موقع مميز في المنتزه

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفتين ماستر - غرفه معيشه \طعام \بلكونه - مطبخ مفتوح - غرفه خادمه مع حمام - تواليت الرقم المر.
Category: 

Call

27/10/2023
Ad Photo: شقة فاخرة غرفتين نوم ماستر بلكونة اطلالة جيدة في جزير ة السعديات - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة فاخرة غرفتين نوم ماستر بلكونة اطلالة جيدة في جزير ة السعديات

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفتين نوم ماستر - غرفه معيشه / طعام - مطبخ - غرفه عسيل - بلكونه - تواليت الرقم المرجعي : AP9.
Category: 

Call

27/10/2023
Ad Photo: شقة بتصميم عصري غرفتين وغرفة خادمة أول ساكن في جزيرة السعديات - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة بتصميم عصري غرفتين وغرفة خادمة أول ساكن في جزيرة السعديات

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفتين نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام مع بلكونة - مطبخ مفتوح - غرفة خادمة مع تواليت - تواليت الرقم .
Category: 

Call

27/10/2023
Ad Photo: انقل الان لشقه بالطوابق العليا وبأطلالة خلابة في جزيرة الريم - in Abu Dhabi United Arab Emirates

انقل الان لشقه بالطوابق العليا وبأطلالة خلابة في جزيرة الريم

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

انقل الان لشقه بالطوابق العليا وبأطلالة خلابة في جزيرة الريم تتكون الشقة من - غرفتين نوم ماستر مع .
Category: 

Call

27/10/2023
Ad Photo: انقل الان لشقه بالطوابق العليا وبأطلالة خلابة في جزيرة الريم - in Abu Dhabi United Arab Emirates

انقل الان لشقه بالطوابق العليا وبأطلالة خلابة في جزيرة الريم

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

انقل الان لشقه بالطوابق العليا وبأطلالة خلابة في جزيرة الريم تتكون الشقة من - غرفتين نوم ماستر مع .
Category: 

Call

27/10/2023
Ad Photo: انقل الان لشقه بالطوابق العليا وبأطلالة خلابة في جزيرة الريم - in Abu Dhabi United Arab Emirates

انقل الان لشقه بالطوابق العليا وبأطلالة خلابة في جزيرة الريم

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

انقل الان لشقه بالطوابق العليا وبأطلالة خلابة في جزيرة الريم تتكون الشقة من - غرفتين نوم ماستر مع .
Category: 

Call

27/10/2023
Ad Photo: شقة واسعة 4غرف نوم مع اطلالة بحرية في المينا - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة واسعة 4غرف نوم مع اطلالة بحرية في المينا

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

4 غرف نوم - صاله - مطبخ مغلق 3 حمامات * وسائل الراحة: - نادي صحي -غرفة بخار غرفة ساونا - باركينج الر.
Category: 

Call

27/10/2023
Ad Photo: شقه نظيفه وواسعه غرفتين نوم بموقع مميز في المرور - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقه نظيفه وواسعه غرفتين نوم بموقع مميز في المرور

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفتين نوم - غرفه معيشه \ طعام - مطبخ - حمامين الرقم المرجعي : AP983458 لمزيد من المعلومات يمكن.
Category: 

Call

27/10/2023
Ad Photo: شقة نظيفة 3 غرف نوم بلكونة مساحة واسعة في الدانة - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة نظيفة 3 غرف نوم بلكونة مساحة واسعة في الدانة

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم ماستر - غرفتين نوم - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - غرفة خادمة مع تواليت - بلكونة - توال.
Category: 

Call

27/10/2023
Ad Photo: شقة مذهلة 3غرف نوم وبلكونة تشطيب ممتاز في جزيرة الريم - in Abu Dhabi United Arab Emirates

شقة مذهلة 3غرف نوم وبلكونة تشطيب ممتاز في جزيرة الريم

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم ماستر - غرفتين نوم - غرفة معيشة / طعام مع بلكونة - مطبخ - غرفة خادمة مع تواليت - غرفة.
Category: 

Call

27/10/2023
Ad Photo: انقل الى شقه بالطوابق العليا وبأطلالة بحرية خلابة في جزيرة الريم - in Abu Dhabi United Arab Emirates

انقل الى شقه بالطوابق العليا وبأطلالة بحرية خلابة في جزيرة الريم

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - بلكونة الرقم المرجعي : AP983983 لمزيد من المعلومات ي.
Category: 

Call

27/10/2023
Classifieds powered by Galileo Site Manager ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager