شقة واسعة للبيع فى منطقة المدار الشارقة – بسعر 480 ألف درهم تقسيط المريح

(للبيع)

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الإمارات (الشارقة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع شقة واسعة فى منطقة المدار الشارقة تتكون من:- 1غرفة نوم واسعة + صالة واسعة + 2حمام ( ماستر + ضيوف) + مطبخ واسع نظام السداد :- 10% عند الحجز تقسيط الباقى الى نهاية المشروع مع مرونة فى سداد الاقساط تسليم المشروع فى ديسمبر 2021 من المالك مباشرة AL JADWAL REAL ESTATE 0524297621 For SALE SPACIOUS ONE BED ROOM IN Aljada PROJECT MISK AREA - MADAR SHARJAH 480000 dhs Spacious hall 2 bathrooms (Master + Guests) Spacious kitchen Payment plan 10% at booking Installment of the
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: aljadwal real estate
التليفون: 05024297621

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العنوان: المدار- الشارقة
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 480,000 درهم
تاريخ الإعلان: 26/7/2020
رقم الإعلان: 2063881
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